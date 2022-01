Lukaku-Chelsea, ma quale pace! Al massimo tregua. E le parole restano

Se fossimo una velina oppure un megafono, potremmo riportare qualsiasi cosa ma a patto di avere un minimo di dignità. Di sicuro non si può dire che tra Romelu Lukaku e il Chelsea sia scattata la pace. Impossibile dopo le dichiarazioni dell’attaccante che hanno rappresentato una totale mancanza di rispetto dell’attaccante pagato dai Blues 115 milioni più ingaggio da oltre 10 milioni a stagione, commissioni, eventuali e varie. Quindi, se vogliamo parlare di pace per fare una cortesia a qualcuno, noi non ci siamo e la schiena resta sempre dritta. Dovremmo parlare di tregua senza dimenticare che i problemi, grandi problemi, c’erano già prima delle famose parole di presunta nostalgia nei riguardi dell’Inter, la stessa nostalgia (?) che lo aveva portato a lasciare i nerazzurri la scorsa estate dopo aver garantito pochi giorni prima che sarebbe rimasto. Parlare di pace, quindi, è buffo oltre che patetico. Se non troverà una soluzione, il Chelsea (che dovrebbe affibbiargli come

minimo una mega multa) cercherà di metterci una pezza anche per difendere l’investimento fatto. Ma se potesse tornare indietro, il Chelsea lascerebbe Lukaku al primo casello disponibile. Ci sono costi da difendere, investimenti molto onerosi, quindi val bene una tregua. Magari per tutta la stagione, adesso non avrebbe neanche senso parlarne. Le parole spese saranno macigni pesantissimi, noi restiamo dell’idea che soltanto Antonio Conte – in un futuro più o meno lontano – possa toglierlo da un vicolo cieco. Più che altro possa permettere a Lukaku di dimenticare un clamoroso autogol, sotto l’incrocio, alla Niccolai. FOTO: Instagram Lukaku