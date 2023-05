Lukaku-Barella-Lautaro: 3-2 Inter e qualificazione aritmetica in Champions

L’Inter conduce contro l’Atalanta a San Siro a fine primo tempo. I padroni di casa conducono 2-1, grazie ad un inizio devastante. Dopo un giro di orologio, è Lukaku a sbloccare la gara. Al 3′, immediato 2-0, con Barella.

Atalanta annichilita, che sbanda spaventosamente. Inter che approccia in maniera devastante nonostante lo sciopero della Curva Nord.

Con il passare dei minuti, la compagine di Gasperini rientra in partita e costruisce palle gol interssanti, trovando la rete del 2-1 con Mario Pasalic al 36′, che tiene vivi i bergamaschi in vista della ripresa.

Nel secondo tempo, parte meglio l’Atalanta. Alcune chance ancora per Pasalic, poi l’Inter ha preso nuovamente in mano la gara. Al 77′ arriva il punto esclamativo alla gara con Lautaro Martinez. Grande lavoro di Lukaku, che porta a spasso la difesa bergamasca, imbucata straordinaria per Brozovic che si presenta davanti al portiere ma serve Lautaro che insacca per il 3-1.

Game, set, match per l’Inter, che però nel finale vede un ritorno d’orgoglio dell’Atalanta, Al 91′ è Muriel a trovare la rete del 3-2, dopo un calcio di punizione ribattuto dalla barriera, sulla respinta lo stesso colombiano fa partire un fendente che batte Onana.

Finisce 3-2 per l’Inter che sale a 69 punti, ottenendo la qualificazione aritmetica alla prossima Champions e il secondo posto momentaneo, in attesa della Lazio. L’Atalanta invece vede svamire il sogno Champions.

Foto: twitter Inter