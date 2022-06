Lukaku atterra domani a Linate. Visite alle 10.30

Era previsto per oggi il ritorno di Romelu Lukaku a Milano. Lo aveva annunciato nel pomeriggio l’amministratore delegato Giuseppe Marotta: “Quando arriva Lukaku? Penso stasera”. Parole che non sono passate inosservate all’ambiente nerazzurro. Si è respirato grande entusiasmo in città dopo l’annuncio del direttore, tanta era l’attesa per il ritorno del centravanti belga. Poco prima delle 19 sono iniziati gli appostamenti all’aeroporto di Linate da parte dei tifosi nerazzurri per dare il bentornato a Lukaku. Ma le tante ore di attesa sono risultate vane. L’arrivo del centravanti è slittato a domani, costringendo i tanti tifosi a tornare a casa ed aspettare ancora un po’ prima di riabbracciare il loro idolo. Secondo quanto riportato da Sportitalia, il colosso belga atterrerà domani presto all’aeroporto di Linate. Poi è atteso alle 9.30 all’Humanitas ed alle 10.30 svolgerà le visite mediche con il club nerazzurro. Quindi, tutto rimandato a domani mattina, quando la città di Milano potrà riaccogliere Romelu Lukaku ed i tifosi potranno finalmente riabbracciare il loro idolo e protagonista del diciannovesimo scudetto.

Foto: Instagram Lukaku