Lukaku: “All’Inter sono migliorato nella cura dei dettagli. Ora riesco a leggere meglio le partite”

Romelu Lukaku, centravanti belga dell’Inter, alla vigilia della gara di Euro 2020 contro la Danimarca al Parken di Copenaghen ha parlato così in conferenza stampa:

Sui minuti di terrore per Eriksen.

“Se vedete cos’ha fatto Kjaer per Eriksen è molto, molto importante. Con un corso di primo soccorso per i calciatori tutti noi sapremmo cosa fare in situazioni del genere”.

Sulla partita.

“Sarà un test importante per noi, anche dal punto di vista mentale. La Danimarca sarà più motivata a causa di questa circostanza imprevista, inoltre è una nazionale con molta tecnica, una buona squadra”.

Cosa le ha insegnato la scorsa stagione con l’Inter?

“Sono migliorato nella cura dei dettagli, ora sono più coerente. Mi reputo uno che può segnare ancora molto perché riesco a leggere meglio le partite. Studio spesso gli avversari. Quando vedo delle partite, mi concentro sempre su determinate situazioni che possono palesarsi in campo. Gioco in maniera più lenta, meno impulsiva. Sto cercando di diventare più costante nel tempo”.