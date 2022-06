Lukaku all’Inter, ecco il video-annuncio del club nerazzurro

L‘Inter ha ufficializzato il ritorno in nerazzurro di Romelu Lukaku.

Dopo una giornata lunghissima, partita con le visite mediche del belga, il suo arrivo in sede e il saluto ai tifosi, è arrivato poco fa l’annuncio della società milanese.

L’Inter lo ha annunciato in un video che vede protagonisti proprio Zhang e Lukaku.

Ciao a tutti, siamo sulla terrazza di Inter HQ e guardate chi è tornato?”, dice allargando l’immagine per inquadrare anche “Big Rom”. “Il big boss è tornato – dice Zhang -. Come un dejà-vu. Sembra veramente ieri. Segneremo tanti gol a San Siro, lo prometti? Grazie per essere tornato.

Foto. twitter Inter