Lukaku al Chelsea: è fatta! Affare da 115 milioni senza bonus. Conference call ok!

Romelu Lukaku torna al Chelsea, affare fatto. Poco fa vi avevamo anticipato che la conference call con Marina Granovskaia sarebbe stata decisiva per chiudere l’operazione. E’ andata proprio così. Il contatto delle 14,50 ha portato alla fumata bianca: 115 milioni cash, com’era prevedibile fin dal primo minuto di questa storia l’Inter ha detto no a qualsiasi tipo di contropartita. Ha provato a chiedere bonus per sfondare il muro dei 120 milioni, ma alla fine ha datto l’ok per l’offerta dei Blues. Ora il tempo di preparare i documenti, entro stasera, poi Romelu sarà libero di volare a Londra per raggiungere il suo vecchio-nuovo club. Lui aveva già deciso di non partecipare all’amichevole di domani contro il Parma, ulteriore indizio che la chiusura della trattativa si sta avvicinando. Il belga guadagnerà, con i bonus, circa 15 milioni di euro a stagione. Una trattativa che vi abbiamo anticipato dal 27 luglio quando i vincitori dell’ultima edizione di Champions League si erano presentatati a sorpresa, andando all’assalto di Big Rom. Avevano intenzione di svenarsi e di andare fino in fondo. Si sono svenati, affare fatto.

Foto: Twitter giocatore