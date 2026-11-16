Lukaku, addio al Belgio: “Sedici anni incredibili, ho dato tutto”

16/11/2026 | 11:01:26

Dopo Ronaldo e Messi, anche Romelu Lukaku ha detto addio alla sua Nazionale. Con un lungo messaggio su Instagram, l’attaccante ex Inter e Napoli si è congedato dal Belgio, ieri la sua ultima presenza in panchina contro l’Italia. “In questi 16 anni ho dato tutto per la Nazionale. Ho giocato con compagni straordinari ai quali sempre grato. Voglio ringraziare gli allenatori per avermi spinto e aver aver avuto fiducia in me. È stato un viaggio bellissimo, mi sono goduto ogni singolo momento. Sono in pace con la mia decisione di fermarmi qui. Non dimenticherò questi momenti”. Lukaku chiude con un bilancio importante: 94 gol segnati in 135 partite.

Foto: Instagram Lukaku