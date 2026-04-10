Luka Sucic sulla finale di Coppa del Re: “È la partita più importante della mia vita”

Il centrocampista della Real Sociedad, Luka Sucic, ha concesso un’intervista a Mundo Deportivo. Tra i temi principali, l’imminente finale di Coppa del Re contro l’Atletico Madrid. Queste le sue parole:

“L’atmosfera in vista della finale? Tutti aspettano con ansia il giorno, il momento della finale. Per ora siamo tranquilli. Mancano ancora 10 giorni. In questo momento, vogliamo fare bene in Liga; vogliamo battere l’Alavés. Questo è il nostro unico obiettivo. Dobbiamo prepararci. La squadra? Siamo fiduciosi per la finale. Speriamo non ci siano altri infortuni. Take è già tornato e questo è importante. Abbiamo solo due o tre giocatori infortunati. Abbiamo bisogno che tutta la squadra vinca e giochi bene. Se potrebbe essere la partita più importante della mia vita? Direi di sì, è la partita più importante della mia vita. Ho giocato delle grandi partite, ma non capita di giocare una finale ogni stagione. Sì, è la partita più importante che abbia mai giocato”.

Foto: Instagram Luka Sucic