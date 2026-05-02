Luka Sucic: “Sono orgoglioso di aver vinto la Coppa del Re. Ho ancora molti progetti con la Real Sociedad”

02/05/2026 | 10:55:54

Il centrocampista della Real Sociedad, Luka Sucic, ha concesso un’intervista a MARCA. Queste le sue parole:

“Quante volte ho rivisto le immagini della finale di Coppa del Re? Ho rivisto più e più volte i momenti salienti e le emozioni della partita. Non vedo l’ora di rivivere quei momenti con una prospettiva diversa. Ma ho anche tante immagini emozionanti di quel giorno e dei festeggiamenti, che non dimenticherò mai, impresse nella mia mente. Se questo è il momento più felice al Sociedad? È un momento indimenticabile. Sia la squadra che io personalmente abbiamo attraversato momenti difficili in questa stagione, quindi sono ancora più orgoglioso di aver vinto il titolo e di aver potuto dare il mio contributo in qualsiasi modo possibile. Se dopo i mondiali tornerò alla Real Sociedad? Dopo i Mondiali, prima di tutto andrò in vacanza, ahahah. Dopodiché, voglio giocare la mia migliore stagione con la Real Sociedad da quando sono qui. Ho ancora molti progetti con la Real Sociedad”.

Foto: Instagram Luka Sucic