Luka Modric, storia di un fuoriclasse senza età

09/09/2025 | 15:30:31

Oggi Luka Modric compie gli anni, un ulteriore passo che lo vede avvicinarsi al ritiro dal calcio. Ma Luka non lo sa, e continua a giocare. Per raccontare la storia del talento di Zara bisognerebbe comporre interi capitoli, che tratterebbero naturalmente i contesti duri e le vicende vissute negli anni della guerra dei Balcani, quando quel pallone era il suo rifugio da ogni male, un modo di evadere. La narrazione si sposterebbe fino a giungere ai giorni nostri, quando all’età di 40 anni, il centrocampista baciato dagli dei del calcio continua a calcare i massimi palcoscenici europei, trainando – come spesso gli è capitato – la sua Nazionale verso la qualificazione a un altro Mondiale. Incredibile se si pensa al numero di abitanti presenti nel territorio croato.

La sua storia calcistica parte da Zagabria, sponda Dinamo per poi spostarsi a Londra, precisamente al Tottenham. Lì, dopo 4 stagioni, il Real Madrid decide di cambiargli la vita. È il 27 agosto 2012 quando si unisce al club di Florentino Perez. Luka Modric vestirà quella maglia 597 volte. Vincerà 6 Champions League, 5 Supercoppe UEFA, 5 Mondiali per club, 1 Coppa Intercontinentale, 4 campionati spagnoli, 2 Coppe di Spagna e 5 Supercoppe di Spagna. E nel 2018, uno storico Pallone d’Oro. Lo stesso anno in cui, con la nazionale croata, prova a conquistare il tetto del mondo. Dovrà, però, accontentarsi del 2° posto. Dopo aver dato tutto con la maglia dei blancos, per Modric è iniziata da poco una nuova entusiasmante sfida. Per continuare a sognare con la spensieratezza di quel bambino, che ancora in parte, risiede in lui.

Foto: X Modric