Luiz Gustavo ricoverato d’urgenza in Brasile per un’embolia polmonare

Ore di forte apprensione in Brasile per la salute di Luiz Gustavo. Il centrocampista, che ha giocato anche in Europa ma attualmente milita nel San Paolo, è stato ricoverato d’urgenza. Il club brasiliano ha emesso un comunicato ufficiale sulle condizioni di Luiz Gustavo, specificando che resterà in ospedale per alcuni giorni: “Dopo aver lamentato un dolore nella regione toracica al momento dell’arrivo alla TAC, il centrocampista Luiz Gustavo è stato valutato dal reparto medico del club e immediatamente trasferito all’ospedale Albert Einstein, dove è stato sottoposto adaccertamenti diagnostici che hanno confermato l’esistenza di una tromboembolia polmonare. L’atleta è ricoverato in ospedale per osservazione e cure e rimarrà in tale stato per i prossimi giorni, fino a ulteriori accertamenti. Auguriamo al nostro numero 16 una pronta guarigione”

Foto: X San Paolo