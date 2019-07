Luiz Gustavo: “Fenerbache? No, penso solo al Marsiglia”

Presente in zona mista dopo il successo degli uomini di André Villas-Boas contro il Bordeaux a Washington , nella notte tra giovedì e venerdì (2-1), Luiz Gustavo ammette che il suo futuro non dovrebbe passare attraverso un’esperienza in Turchia: “Con questa vittoria, abbiamo fiducia nel lavoro. Stiamo tutti insieme, conosciamo bene la nostra situazione. Cerchiamo di progredire ogni giorno per preparare bene per il campionato. Sto andando al Fenerbahce? No, no penso solo a far bene con il Marsiglia”. Il brasiliano, classe 1987, ha il contratto in scadenza con l’OM nel 2021.

Foto: Le 10 Sport