Luiz Felipe: “Voglio rimanere alla Lazio per tanti anni”

Luiz Felipe, difensore della Lazio, è intervenuto in conferenza stampa direttamente dal ritiro di Auronzo di Cadore. Ecco le parole del brasiliano che si è soffermato anche sul suo futuro. “Rinnovo? Qui sto bene, mi sento in famiglia. Il contratto lo lascio però al mio procuratore e Tare, io penso solo a lavorare e stare qui tanti anni perché alla Lazio sto bene. Voglio aiutare la squadra, a prescindere dalla posizione. Lo scorso anno, causa infortunio, è stato difficile, ora voglio riscattarmi. La maglia della Nazionale è un sogno per tutti, questo però passa dalle vittorie con la Lazio”. Poi su Sarri: “E’ uno dei migliori allenatori in Europa, chiede di dare tutto in ogni allenamento. Inzaghi è stato qui cinque anni, ha vinto e lo ringrazio, ora però appartiene al passato”.

FOTO: Twitter Lazio