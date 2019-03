Luiz Felipe lascia il ritiro dell’Under 21: “Grazie Italia, ma ho scelto il Brasile”

Luiz Felipe, difensore italo-brasiliano della Lazio, ha lasciato il ritiro dell’Italia Under 21 dopo essere stato convocato dal ct Di Biagio. Il centrale, sul suo profilo Instagram, ha spiegato di aver scelto il Brasile: “Ringrazio la Federazione Italiana Giuoco Calcio per le attenzioni che mi ha riservato nell’ultimo periodo, ma dopo una lunga riflessione necessaria per una scelta così delicata, pur essendo lusingato di poter indossare la prestigiosa maglia della Nazionale Italiana, ho deciso di competere per la casacca della Selecao. Un sentito ringraziamento va all’allenatore Luigi Di Biagio che con pazienza e sensibilità mi ha supportato in un momento così complicato della mia carriera. Il calcio è soprattutto una questione di cuore e sentimento e sono sicuro che la mia scelta verrà compresa”.

Foto: Twitter ufficiale Lazio