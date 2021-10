Luiz Felipe espulso dopo il fischio finale: esce tra le lacrime

Luiz Felipe è stato espulso da Irrati dopo il fischio finale di Lazio-Inter, finita per 3-1 in favore dei biancocelesti.

Il nervosismo era iniziato al gol del 2-1, quando i nerazzurri hanno criticato la decisione della Lazio di continuare l’azione, nonostante Dimarco fosse rimasto a terra dopo uno scontro. Ne è venuta fuori quasi una rissa, con gialli a Milinkovic-Savic, Dumfries, Lautaro Martinez e Felipe Anderson.

Al fischio finale poi è arrivato il rosso per Luiz Felipe, scoppiato in lacrime per una probabile incomprensione del direttore di gara, che potrebbe aver interpretato male un suo gesto nei confronti di Correa, suo amico stretto.

Il difensore della Lazio l’ha presa malissimo, continuando a piangere e cercando di spiegare l’accaduto.

Foto: Twitter Lazio