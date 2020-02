Luiz Felipe: “Certo che pensiamo alla parola scudetto, siamo lì, ancora però è lunga”

Il difensore della Lazio Luiz Felipe ha parlato a margine della sfida vinta contro l’Inter.

“La vittoria è importante nel percorso Champions, arriviamo a un punto dalla Juventus. I tifosi ci hanno fatto vivere una bella serata, sono un uomo in più per noi. Abbiamo fatto un grande primo tempo, prendendo solo due ripartenze. Loro hanno fatto un tiro in porta. Nel secondo siamo tornati con cattiveria e abbiamo vinto. Certo che pensiamo alla parola scudetto, siamo lì, come possiamo non pensarci. Ancora però è lunga: quando ne mancheranno cinque o sei potremmo pensarci. Tifosi. Grandi emozioni, da brividi. I nostri tifosi fanno impazzire, sono i migliori al mondo”.

Foto: Twitter ufficiale Lazio