Luis Suarez: “Lautaro? Non è paragonabile ai top attaccanti. Gli preferisco Julian Alvarez”

03/09/2025 | 21:22:43

Luis Suarez, ex stella di Barcellona e Liverpool, ora all’Inter Miami di Messi, è intervenuto nel canale YouTube dello streamer argentino “Davoo Xeneize”, al quale ha parlato fra le altre cose dei suoi gusti in quanto a “numeri 9” in giro per il mondo.

Queste le sue parole: “Penso che al momento come numero 9 per eccellenza sia Haaland, attaccante completo. Poi ovviamente c’è Kane, Joao Pedro del Chelsea mi piace molto. Lautaro Martinez? A me non piace, anche se è già più un numero 10. Ma gli preferisco maggiormente Julian Alvarez. Darwin Nunez? Continuo a credere in lui. Ora, quello che sta succedendo è che è andato in Arabia Saudita, ma ha delle capacità incredibili che può sfruttare molto meglio. Ha una potenza fisica che vorrei avere anch’io”.

Foto: Instagram Suarez