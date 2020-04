Luis Suarez allo scoperto: “L’interesse più forte è della Lazio. Ora…”

17 gol in Segunda Division con il Real Saragozza, numeri e qualità che hanno stregato tanti club europeo. Luis Suarez, attaccante colombiano (con passaporto spagnolo) di proprietà del Watford, è finito anche nel mirino della Lazio. A confermarlo lo stesso classe 1997 durate una diretta Instagram: “Il Watford vuole che torni lì e so che ci sono diverse squadre che hanno chiesto di me. Non c’è niente in questo momento. Sono concentrato sul finale di stagione qui al Saragozza e a ottenere la promozione. Poi, prenderò una decisione. Se ci dovesse essere una possibilità di trasferimento, so che il Watford chiederà una cifra alta. Al momento l’interesse più forte è quello della Lazio, ma anche di Atletico Madrid e Valencia. Però ora sogno di raggiungere l’obiettivo della promozione. Arrivare qui mi ha visto migliorare sotto tanti punti di vista. Sono cresciuto e vorrei rimanere per come sono stato trattato, ma alla fine si dovrà raggiunto un accordo. Tutto sarà deciso alla fine della stagione. La concorrenza sarà tanta, quindi rimanere qui è quasi impossibile”.

Foto: AS Colombia