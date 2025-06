Luis Henrique: “Voglio dare il massimo per questi colori. Col Fluminense sarà una partita dura”

29/06/2025 | 19:03:37

Luis Henrique, neoacquisto dell’Inter con già due presenze al Mondiale per Club, ha parlato ai canali ufficiali nerazzurri alla vigilia degli ottavi di finale contro il Fluminense. Il giovane brasiliano si è detto felice di vestire la maglia di un club così prestigioso: «Sono contento, realizzare questo sogno è una grande soddisfazione. Voglio dare il massimo per questi colori». Sulla prossima sfida contro una squadra brasiliana, Henrique ha sottolineato l’importanza della concentrazione: «Il Fluminense è una squadra forte e di qualità. Per vincere dovremo restare concentrati, sarà una partita dura». Il giocatore ha anche raccontato il supporto ricevuto dai compagni e dallo staff tecnico: «Carlos Augusto, essendo brasiliano, mi ha aiutato molto, ma anche tutti gli altri mi hanno accolto benissimo. Chivu mi sprona a lavorare duro e a dare sempre il massimo». Fisicamente, Luis Henrique ammette di essere partito un po’ indietro dopo un periodo di vacanza, ma ora si sente pronto: «Negli ultimi allenamenti sono cresciuto e sono pronto a scendere in campo». Infine, il giocatore si è descritto come un atleta rapido, abile nell’uno contro uno e tecnico, sempre alla ricerca della giocata decisiva che possa portare al gol.

Foto: twitter inter