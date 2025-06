Luis Henrique, visite mediche in corso

03/06/2025 | 09:38:49

Luis Henrique inizia la sua avventura con l’Inter, sono già cominciate le prime visite mediche per il brasiliano. L’iter proseguirà poi con gli esami all’Humanitas prima della firma sul contratto che legherà il calciatore brasiliano all’Inter già a partire dal Mondiale per Club in programma negli Stati Uniti, dove i nerazzurri cominceranno il proprio cammino il 18 giugno alle 3.00 italiane contro il Monterrey.

Foto: Instagram Luis Henrique