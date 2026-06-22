Luis Henrique: “Sono pronto per una stagione ancora migliore con l’Inter”

22/06/2026 | 16:00:19

Intervistato da Globo Esporte, Luis Henrique ha analizzato la sua prima annata all’Inter. Il brasiliano è soddisfatto per la conquista di scudetto e Coppa Italia. “La stagione è stata meravigliosa, credo che due titoli siano motivo di grande gioia. Sono stato molto felice, molto orgoglioso di me stesso e della squadra. È stato un anno di grandi adattamenti in relazione al ruolo, aiutando la squadra in fase difensiva e impostando il gioco da dietro. Ma mi sento pronto per una stagione ancora migliore. Nazionale brasiliana? Lavorerò sodo per raggiungere questo obiettivo, dando il massimo ogni giorno in allenamento e in partita, e ottenendo buoni risultati. La nazionale sarà una conseguenza naturale. È un sogno che si avvera e darò tutto me stesso affinché, se Dio vuole, io possa partecipare ai prossimi Mondiali”.

foto x inter