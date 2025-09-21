Luis Henrique: “Sono contento, ho lavorato molto per trovare spazio”

21/09/2025 | 23:25:17

Il jolly offensivo dell’Inter, Luis Henrique, ha parlato ai microfoni di Inter TV dopo la vittoria dei nerazzurri contro il Sassuolo.

Queste le sue parole: “Abbiamo centrato una vittoria molto importante. Sono molto contento, anche a livello personale: ho lavorato tanto in queste settimane per questi momenti”.

Chivu cosa ti ha detto? “Mi ha detto di giocare con calma nei minuti che avevo a disposizione. L’importante è lavorare e farsi trovare pronti”.

Foto: X Inter