Luis Henrique: “Lo scudetto è stato una fonte di grande ansia. Chivu? Gran parte del merito va a lui”

02/05/2026 | 13:39:53

L’esterno dell’Inter, Luis Henrique, ha concesso un’intervista a GloboEsporte. Queste le sue parole:

“Lo scudetto? Per me questo titolo è stato una fonte di grande ansia. Potrebbe essere il primo grande titolo della mia carriera, un titolo nazionale in Europa. Quindi sono molto ansioso e molto felice. Vedo che anche il gruppo se lo aspetta, tutti sono molto ansiosi. Soprattutto per quello che è successo l’anno scorso. Penso che questo rimetta tutti di buon umore, più felici, perché è stata una stagione un po’ incerta. Ora, arrivare alla fine e vedere che possiamo vincere due titoli è molto gratificante, per il lavoro svolto durante l’anno, per l’unità del gruppo e anche insieme al nuovo allenatore. Anche per me era tutto nuovo, quindi è stata una fonte di grande felicità. Anche per i tifosi è fonte di ansia, perché potrebbe essere un titolo davvero bellissimo. E penso che sarebbe una buona risposta a quello che è andata la scorsa stagione. Chivu? Penso che gran parte del merito vada a lui. È arrivato e ha saputo risollevare il morale di tutti, lasciando che la tristezza svanisse. Sapevamo che ci aspettava un anno di duro lavoro per cambiare il passato. Credo che lui sia riuscito a mettere in pratica questa sua visione, e questo è il risultato”.

Foto: X Inter