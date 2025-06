Luis Henrique: “L’Inter è una vetrina straordinaria. Può aiutarmi a conquistare la Nazionale”

24/06/2025 | 21:02:38

Luis Henrique nuovo calciatore dell‘Inter, ha parlato al Corriere della Sera sulla sua esperienza in nerazzurro al Mondiale per Club.

Queste le sue parole: “Io, figlio di Ronaldo, so cosa devo fare per conquistare Chivu. Sì, mio papà si chiama come il Fenomeno. È stato un buon giocatore a livello locale e mi ha fatto sempre respirare il calcio: sono cresciuto nella sua scuola, è stato mio maestro e allenatore dai 3 ai 14 anni. Un privilegio per me”.

In merito al suo nuovo allenatore, ovvero Cristian Chivu, parla così Luis Henrique: “Parliamo molto. E mi chiede di stare alto in attacco, di tentare la giocata individuale. L’Urawa era una squadra molto chiusa e abbiamo fatto fatica: penso che con il River avremo più spazi. Devo migliorare la condizione atletica: ho fatto una pausa a fine campionato. Cosa mi serve per sfondare in Italia? Penso che sia un calcio più tattico di quello francese, che è più fisico. Devo migliorare sotto quell’aspetto”.

Ha 10 mesi per convincere il c.t. Ancelotti a portarla al Mondiale: ce la può fare? “Ci sono giocatori forti nella Seleçao. Ma l’Inter può darmi una visibilità diversa: dipende da me dimostrare che ho le qualità”.

Foto: X Inter