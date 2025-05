Luis Henrique-Inter, la cifra è esatta: accordo con l’OM da 25 milioni

28/05/2025 | 12:48:15

Luis Henrique all’Inter era solo una questione di tempo, considerata la volontà del diretto interessato di indossare soltanto la maglia nerazzurra. I continui dialoghi con l’Olympique Marsiglia hanno portato a un accordo, la cifra era quella che vi avevamo svelato diversi giorni fa: 25 milioni bonus compresi. Un colpo che l’Inter ha voluto con forza, Luis Henrique sarà a disposizione già per il Mondiale per Club. L’Inter, che aveva già preso Sucic, segue altri profili compreso – come anticipato – quello dell’attaccante Bonny.

Foto: Instagram Luis Henrique