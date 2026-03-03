Luis Henrique: “I primi mesi sono stati duri, ma mi sono adattato velocemente anche al nuovo ruolo”

03/03/2026 | 16:50:21

L’esterno dell’Inter, Luis Henrique, ha parlato a Estadao, soffermandosi sul momento in casa nerazzurra e sui suoi primi mesi nel calcio italiano.

Queste le sue parole: “È un ruolo a cui mi sto adattando, devo anche difendere molto. Sto imparando ogni giorno a gestire marcature e pressione, ma penso di cavarmela bene. Sono stati sei mesi di duro lavoro. All’inizio giocavo poco, poi mi sono affermato. Sono molto felice e mi sento sempre più libero in campo. Questo mi porterà al livello più alto del calcio”.

Infine, il brasiliano ha speso belle parole anche sul connazionale Carlos Augusto ma, più in generale, su tutti i compagni di squadra: “Appena sono arrivato, Carlos Augusto mi ha accolto benissimo. Mi ha fatto conoscere il club e si è sempre preoccupato per me. È stato fondamentale per ambientarmi. In generale tutti i nuovi compagni mi hanno accolto alla grande. Lautaro è stato tra i primi a scrivermi quando ho firmato. Con i francesi mi trovo bene: sono almeno otto a parlare francese e con loro passo molto tempo. Thuram, Bonny, Diouf, oltre a Carlos, che è molto presente nella mia quotidianità”.

Foto: sito Inter