Luis Henrique, i fatti dopo le chiacchiere. Per un investimento da difendere

07/12/2025 | 15:55:13

Ci sono le chiacchiere e poi i fatti. Meglio se i fatti intervengono per interrompere le chiacchiere sul conto di Luis Henrique. Un obiettivo che l’Inter ha voluto centrare per tempo, prendendo le misure con l’Olympique Marsiglia per metterlo a disposizione di Chivu ancor prima del Mondiale per Club. Una spesa non indifferente, 25 milioni bonus compresi, la consapevolezza di aver scelto l’identikit migliore per prepararsi all’eventuale eredità di Dumfries. Normale che Luis Henrique abbia pagato la disabitudine a giocare in una posizione che ai tempi della Ligue1 prevedeva soltanto la fase di assalto e poco quella di contenimento. L’Inter è stata brava a resistere qualsiasi tipo di proposta, anche la Roma ci aveva pensato e ci avrebbe provato: i segnali contro il Como vanno oltre l’assist che ha illuminato Lautaro Martinez, per i nerazzurri sono la prima conferma di non aver sbagliato investimento.

Foto: sito Inter.

English version