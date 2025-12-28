Luis Henrique: “All’Inter livello alto, ho avuto bisogno di tempo e minutaggio”

28/12/2025 | 22:59:01

Luis Henrique ha parlato a Sky Sport dopo Atalanta-Inter: “Questa vittoria significa tantissimo, abbiamo lavorato tanto per arrivare qui in vetta. Gioco di più e i miei compagni mi stanno aiutando. L’Inter deve puntare sempre in altissimo, dobbiamo essere il più in alto possibile. La cosa più difficile da quando sono arrivato qui è la sconfitta contro il Bologna in Supercoppa, la più bella è sempre la prossima. Le difficoltà che ho incontrato sono state per il livello alto dell’Inter, ho avuto bisogno di tempo per capire”.

foto x inter