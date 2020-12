Luis Fernandez su esonero Tuchel: “Pensavo che stesse andando nella direzione giusta, a Parigi ha vinto titoli su titoli”

Un esonero inaspettato quello di Thomas Tuchel al PSG, anche secondo l’ex allenatore dei parigini Luis Fernandez come riportato da franceinfo:

“Personalmente non me l’aspettavo. Avevo l’impressione che Tuchel stesse andando nella giusta direzione, con questa difficile qualificazione alle fasi finali della Champions. Davvero, non mi aspettavo il suo esonero. Tuchel a Parigi ha vinto titoli su titoli, soprattutto nel suo secondo anno”.