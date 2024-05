Luis Enrique: “Zaire-Emery alle Olimpiadi? La società non vuole”

Zaire-Emery, centrocampista del PSG, ha manifestato la sua volontà di partecipare alle Olimpiadi di Parigi 2024 con la Francia. Non è stato del tutto d’accordo però il tecnico Luis Enrique, che nella conferenza stampa alla vigilia del match di domani contro il Nizza, ha parlato così: “Non sapevo di questa sua affermazione perché non leggo i giornali e non ascolto la radio. Non so niente, c’è il desiderio del giocatore, ma anche un altro molto diverso che è quello della società, che paga il calciatore”.

Foto: Instagram Zaire-Emery