Luis Enrique: “Yamal come Messi? Non ci guadagna nessuno, Leo è il migliore di sempre. Barça? Sono un tifoso, ma voglio vincere”

19/10/2026 | 16:04:50

Luis Enrique presenta la super sfida del martedì di Champions League che metterà di fronte le due migliori squadre d’Europa: PSG e Barcellona.

Sul confronto tra Yamal e Messi: “Lamine Yamal migliora tutti gli aspetti del gioco. Non ci guadagna nessuno a confrontarlo con Lionel Messi, il miglior giocatore di tutti i tempi. Lamine è molto intelligente, vuole essere la sua versione migliore ma è meglio non confrontarlo con Messi”.

Sul rapporto speciale con il Barça: “Sono stato giocatore e allenatore del Barça. Ho un rapporto strettissimo con la Catalogna, sono molto legato al Barça ma sono l’allenatore del PSG. All’inizio mi riusciva difficile giocare contro il Barça ma ora ci sono abituato. Ci sono giocatori di grande qualità, una squadra sportiva e con valori. Nonostante tutto, voglio vincere domani, è una motivazione enorme affrontare il club che ha contato di più per me nella mia carriera”.

Sulla finale anticipata: “No. Perché è la competizione che ci permette di giocare questo tipo di partite. Ma quando pensiamo al futuro della competizione, siamo tra i favoriti ma diverse squadre possono vincere”.

Su come arginare Yamal senza Nuno Mendes: “Il modo migliore per difendere su Lamine Yamal è avere il pallone. È il nostro ideale, ma non sarà così perché conosciamo la difficoltà di giocare contro il Barça. Ma restiamo concentrati e attenti. Dobbiamo superarlo come squadra”.

Foto: X PSG