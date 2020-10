Luis Enrique: “Voglio una squadra che in campo dia il meglio”

Il tecnico della Spagna, Luis Enrique, ai microfoni di TVE ha parlato tra le altre cose del successo sulla Svizzera. Queste le sue parole: “La maggior parte della partita è andata bene, sono molto orgoglioso della parte finale del match e non c’è niente che non mi sia piaciuto. Rotazioni? Dipende da quello che vedremo in questi giorni. Per me tutte le partite sono importanti, stiamo cercando di generare competitività, formare una squadra di 23 calciatori disposti a giocare e dare il meglio.”

Foto: Marca