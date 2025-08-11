Luis Enrique: “Vogliamo vincere altri trofei. Champions? Possiamo ripetere l’impresa”

11/08/2025 | 16:54:51

Luis Enrique ha parlato ai canali ufficiali della UEFA, parlando degli obiettivi dei campioni d’Europa e dell’imminente sfida in Supercoppa Europea con il Tottenham: “L’obiettivo per la prossima stagione è migliorare. In termini di titoli sarà più difficile, mentre penso che calcisticamente miglioreremo come squadra, sia in attacco sia in difesa. Credo che possiamo ancora individuare fasi del gioco in cui migliorare. Ovviamente i trofei vogliamo essere pronti a conquistarli tutti, e crediamo di poter ripetere l’impresa anche quest’anno, il che significherebbe passare alla storia, e questo ci dà una motivazione speciale. La Champions vinta? Io e il mio staff avevamo solo una cosa in mente, non essere sopraffatti dall’ambiente o dal momento della partita perché eravamo circondati da tifosi desiderosi di sostenerci, cercando di darci energia per un traguardo che non era mai stato raggiunto. I giocatori sono stati sensazionali nel gestirla. L’approccio a quella partita è stato eccezionale da parte di tutta la squadra”.

Foto: Instagram PSG