Luis Enrique: “Vogliamo mostrare la nostra versione migliore”

29/04/2025 | 20:40:00

Intervenuto ai microfoni di Canal+, il tecnico del Paris Saint-Germain, Luis Enrique, ha così parlato prima della sfida contro l’Arsenal: “Andiamo con il miglior stato d’animo. È un giorno speciale per tutti. Abbiamo mostrato il nostro livello durante tutta la stagione. Vogliamo mostrare la nostra versione migliore. La squadra ha dimostrato un alto livello per tutta la stagione. Siamo qui per giocare a calcio e vincere la partita (contro l’Arsenal, ndr). Vogliamo essere aggressivi, offensivi, questa è la mentalità della squadra”.

Foto: Instagram PSG