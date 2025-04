Luis Enrique: “Vogliamo fare la storia, l’obiettivo non è ancora raggiunto”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Le Havre, il tecnico del PSG, Luis Enrique, ha così parlato: “L’obiettivo non è ancora raggiunto. Sin dal nostro arrivo, il nostro obiettivo è sempre stato quello di fare la storia. Per scriverla, bisogna vincere tutto, in particolare il trofeo che tutti conoscete. Daremo tutto per raggiungere questo risultato. Ma il risultato è ciò che mi interessa di meno: quello che conta per me è il cammino”.

Foto: Instagram PSG