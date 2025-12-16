Luis Enrique: “Vogliamo continuare a fare la storia. Marquinhos in dubbio”

Il tecnico del PSG, Luis Enrique, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Flamengo, finale del Mondiale per Club.

Queste le sue parole: “Marquinhos? Oggi ha saltato la seduta, ma è pronto. Valuteremo domani se potrà partire dall’inizio. La prima francese a vincere la Coppa Intercontinentale. Non conoscevo questa statistica, ma siamo consapevoli dell’importanza della finale. Giocare una partita del genere è speciale e motivante. Fare la storia a Parigi è stato un obiettivo la scorsa stagione. Continuare a scriverla è l’obiettivo di quest’anno. Vogliamo continuare a scrivere la storia del PSG. Questa finale è importante per noi quanto lo è per Flamengo. Nessuno sarà più motivato di noi”.

Foto: X PSG