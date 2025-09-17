Luis Enrique: “Vittoria meritata, bravi ad arginare la fisicità dell’ Atalanta”

Luis Enrique, allenatore del PSG, ha parlato a Sky dopo la vittoria larga contro l’Atalanta.

Queste le sue parole: “Credo che sia un inizio molto buono e che rifletta in parte la nostra idea di gioco contro un’ottima Atalanta, che è una squadra forte fisicamente e buona a livello tecnico, che ti pressa, che ti infastidisce. Però penso che stiamo molto bene e che abbiamo meritato questa vittoria”.

Il calendario vi riserverà molte sfide fino alla finale… “Certo è che il nostro calendario è un cammino pieno di alti e bassi, con tante sfide, con tanti ostacoli. Però è vero che se torniamo indietro di un anno, la nostra partita contro il Girona era finita 0-0 al 92°, penso che oggi siamo stati molto superiori. Tutti sappiamo dell’importanza di stare bene e la vittoria si è vista.”

I tifosi sono già carichi per la partita contro l’Olympique Marsiglia?

“Sì, sappiamo cosa sono questi classici e noi saremo pronti per andare a Marsiglia e giocare il nostro calcio migliore contro un rivale dove c’è una rivalità molto forte storica.”

Foto: sito PSG