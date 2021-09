Luis Enrique: “Vedo troppo pessimismo, questa situazione non va bene. Il mio è un gruppo eccellente”

Luis Enrique, commissario tecnico della Spagna, al termine della vittoria contro il Kosovo è intervenuto in conferenza stampa ed ha risposto a tutte le critiche che la sua Nazionale ha ricevuto nell’ultimo periodo: “Vedo troppo pessimismo ogni volta che giochiamo. Ma già da dopo l’Europeo. Non fa bene questo tipo di situazione. Detto questo il mio è un gruppo eccellente, con una grande attitudine e voglia di accettare ogni decisione. Però vi chiedo di guardare anche le altre squadre: la nostra non è la più forte ma è tra le migliori. Eppure neppure i migliori vincono sempre. Guardate anche le altre gare. Noi giochiamo bene, cambiamo sempre 5-6 uomini e manteniamo la nostra filosofia di gioco…”.

Foto: Twitter Euro2020