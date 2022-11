Luis Enrique: “Unai Simon è bravo con i piedi, è per questo che è il titolare”

Durante una live sul suo profilo Twitch, Luis Enrique ha parlato del portiere della Spagna, Unai Simon. Di seguito le sue parole: “Se Unai Simon non fosse bravo con i piedi, non sarebbe il portiere titolare di questa Spagna. Ci dà tanta fiducia, sta crescendo molto.” Ha poi parlato della gestione della squadra facendo riferimento al tema multe: “Se arrivi tardi all’allenamento paghi la multa, il giorno della partita se sei in ritardo paghi doppio. E’ una questione di rispetto, infatti ci sono pochissimi ritardi.”

Foto: Twitter Spagna