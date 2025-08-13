Luis Enrique: “Tottenham più forte e preparato di noi, non so se sia giusta la vittoria”

14/08/2025 | 00:01:45

Luis Enrique ha parlato a Canal + dopo la vittoria in finale di Supercoppa Europea: “È difficile parlare di questa partita. Ci siamo allenati per 5-6 giorni, è incredibile. E tutti i tifosi che sono sempre lì, indipendentemente dal risultato, sono lì a sostenere la squadra. Per noi è molto bello aver vinto questo trofeo e poterlo offrire a loro. Penso che il Tottenham abbia giocato una partita molto buona, sono più forti di noi e meglio preparati, è stata una situazione difficile. Abbiamo avuto la capacità di lottare fino alla fine della partita. Non so se sia giusto, ma questo è il calcio e siamo felici per i nostri tifosi. Dobbiamo migliorare. Mi aspetto ancora di più dai miei giocatori, sempre! Chevalier? Sono molto contento per lui e per tutta la squadra”.

Foto: Instagram PSG