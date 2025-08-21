Luis Enrique sull’esclusione di Donnarumma: “Sono abituato a scelte difficili”

21/08/2025 | 15:45:12

Nel corso della conferenza stampa di presentazione del match interno del PSG (contro l’Angers), il tecnico dei parigini, Luis Enrique, ha rimarcato quanto detto nelle scorse settimane su Gianluigi Donnarumma. Le parole dell’allenatore spagnolo: “Sono sempre delle decisioni difficili da prendere, ma oramai sono abituato. Non ho problemi a prenderle. Ma se attendete ulteriori motivazioni sappiate che non spiegherò nulla a riguardo dei giocatori che giocano al PSG. Non è un argomento che mi interessa affrontare”.

Foto: Instragam PSG