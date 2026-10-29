Luis Enrique sul ritorno di Digne al PSG: “Vogliamo accorciare i suoi tempi di adattamento”

29/10/2026 | 15:11:44

Luis Enrique ha parlato in conferenza stampa del ritorno di Lucas Digne al PSG: “Conosciamo bene Lucas. Abbiamo una storia in comune al Barcellona. Siamo pronti a cercare il modo di accorciare il suo periodo di adattamento e trovare la migliore versione di Lucas Digne. Forse alcuni giocatori si adattano meglio al nostro sistema. Forse si pensa che si adatterà più rapidamente perché è francese, perché ha esperienza. Ma sono sicuro che sarà importante per noi”.

foto x psg

