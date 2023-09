Luis Enrique su Mbappe: “Sarà disponibile a breve. Non è un problema serio, ma c’è dolore”

Come si legge sul sito Le Parisien, Luis Enrique ha fornito importanti aggiornamenti sulle condizioni di Kylian Mbappe, uscito al minuto 32′ della sfida di domenica con il Marsiglia: “Non è un problema serio, ma c’è dolore. Penso che sia stato più intelligente farlo uscire. Ma non c’è niente di importante, alla fine va bene così. Sarà disponibile a breve. Era meglio non correre rischi, soprattutto quando un giocatore non è al 100%, per non peggiorare”

Foto: Twitter PSG