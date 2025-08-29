Luis Enrique su Donnarumma: “Spero che trovi una soluzione, sarebbe la cosa migliore per lui”

29/08/2025 | 17:22:56

Ormai è cosa arcinota e scontata: il matrimonio calcistico tra Luis Enrique e Donnarumma è rotto ormai da tempo. Il tecnico spagnolo del PSG è tornato a parlare della situazione che interessa il portiere e capitano della nazionale italiana in occasione dei sorteggi della nuova edizione della Champions Leaugue. L’allenatore si è così espresso: “Se Donnarumma può restare? Non lo so”, queste le sue parole in conferenza stampa prima della partita contro il Tolosa. “Dipende dal mercato, dal giocatore, dagli altri club, dagli agenti. Noi continuiamo come al solito. Spero che trovi una soluzione perché sarebbe la cosa migliore per lui”. Sulla nuova edizione della coppa dalle grandi orecchie: “È la competizione che tutti vogliono vincere. È una grande motivazione iniziare da campioni in carica. Questo formato offre incontri importanti, e ne avremo alcuni da giocare, probabilmente più di altre squadre. Non ci saranno partite facili per noi. Saranno tutte partite di altissimo livello”. Sulla sfida contro il suo Barcellona: “È una sensazione positiva e negativa. È bello giocare a casa mia. Giocano un calcio fantastico e offensivo. Ma allo stesso tempo, sarà difficile per noi”.

Foto: Instagram PSG