Luis Enrique sicuro: “La vera stella del PSG è il collettivo”

12/07/2025 | 09:30:35

Alla vigilia della finale del Mondiale per Club contro il Chelsea, Luis Enrique ha ribadito l’impostazione collettiva del suo Paris Saint-Germain: “La vera stella dovrebbe essere l’intera squadra”, ha detto. “Non abbiamo stelle individuali. Se ne abbiamo una o due, tanto meglio, ma dobbiamo essere una squadra con undici stelle. O magari tredici, quindici…”. L’allenatore ha anche sottolineato di non considerarsi protagonista: “Io non sono una stella. Faccio un lavoro che mi piace. Quando le cose non vanno bene, mi trovo meglio. Preferisco la critica al complimento, perché la critica ti mantiene umile. È la realtà cruda”. Guardando alla finale, Enrique non si è sbilanciato sui risultati stagionali: “Magari questa è la miglior stagione della mia carriera. Ma c’è ancora una finale da vincere. Ne riparleremo dopo”. Infine, ha citato un esempio concreto: “Guardate il Manchester City: hanno vinto tutto un anno fa. Poi hanno perso dieci partite e li hanno massacrati. È così che funziona il calcio”.

Foto: Instagram PSG