Luis Enrique: “Siamo una delle migliori d’Europa, lo dicevo quando i risultati erano catastrofici”

08/05/2025 | 11:17:43

Luis Enrique ha commentato ai microfoni di Canal+ il raggiungimento della finale del PSG, che sfiderà l’Inter il 31 maggio a Monaco di Baviera. “Non ricordo il momento esatto, ma ho parlato con i miei giocatori quando i risultati della Champions League erano catastrofici e ingiusti. Ci siamo incontrati con i giocatori e lo staff per ribadirci che eravamo una delle migliori squadre d’Europa”. Ricordando la prima stagione: “Il primo anno abbiamo fatto un ottimo lavoro, ma non è bastato. Ho detto loro che se non avessi cambiato mentalità in allenamento, me ne sarei andato. Quest’anno, tutti gli allenamenti sono stati di alto livello”.

FOTO: Instagram PSG