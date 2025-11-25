Luis Enrique: “Siamo i campioni in carica e vogliamo continuare il nostro percorso”

Il tecnico del PSG, Luis Enrique, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match con il Tottenham. Queste le sue parole:

“Il Tottenham ha avuto un ottimo inizio di stagione ed è ancora imbattuto in Champions League. La maggior parte dei suoi giocatori sono internazionali. Sono una squadra forte. Il nostro obiettivo è lo stesso in ogni partita: essere dominanti. Sarà difficile, ma giocheremo al Parco dei Principi e speriamo di giocare un’ottima partita davanti ai nostri tifosi. La preparazione? È più facile prepararsi; non abbiamo bisogno di parlare molto perché sentiamo che è una partita diversa e una competizione diversa per noi. È la nostra competizione, siamo i campioni in carica e vogliamo continuare il nostro percorso. Marquinhos? Se Marquinhos sarà in forma, mercoledì giocherà la sua 500esima partita. È un numero incredibile. È molto importante per lui e per tutti i giocatori. È meraviglioso vedere un giocatore con un curriculum così impressionante. È un giocatore diverso, un vero leader. È importante e spero di averlo con me per molti altri anni a venire”.

Foto: Instagram PSG