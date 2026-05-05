Luis Enrique: “Sarà una partita di altissimo livello tra le due migliori squadre d’Europa. È uno scenario entusiasmante per tutti”

05/05/2026 | 18:42:44

Il tecnico del PSG, Luis Enrique, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Bayern Monaco. Queste le sue parole:

“Se mi aspetto lo stesso approccio dell’andata? Quello che sottolineiamo sempre, come allenatori, è la differenza tra la prima e la seconda partita, perché il primo risultato è già lì. Ma in questo caso, non posso dire che sarà diverso: nessuna delle due squadre accetta che l’altra sia migliore, e questo potrebbe rendere la partita ‘divertente’. Se ci aspettiamo una partita così folle? Non importa cosa mi aspetti io. Sarà una partita di altissimo livello tra le due migliori squadre d’Europa, con l’obiettivo di raggiungere la finale. È uno scenario entusiasmante per tutti. Se anche questa volta sono ottimista? Ho sempre detto la stessa cosa: vinceremo. La vittoria dipende da molte circostanze, ma nessun giocatore o tifoso smetterà di giocare o di cantare”.

Foto: X PSG