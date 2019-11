Luis Enrique: “Robert Moreno? È stato sleale”

Nel giorno della seconda presentazione come ct della Spagna, Luis Enrique ha voluto chiarire la situazione che si è creata con il suo ex-vice cosi: “Per me è un giorno speciale, per la mia famiglia anche, torno a casa. Sono una persona che sfugge dalle polemiche ma stavolta mi vedo obbligato a intervenire. L’unico responsabile del fatto che Moreno non sia nel mio staff sono io. Abbiamo fatto una riunione, mi ha detto che voleva arrivare all’Europeo e poi tornare a essere il mio vice. Non mi ha sorpreso, è stato sleale. Lo capisco ma non condivido niente della sua posizione”.

Foto: lasexta