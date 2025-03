Luis Enrique: “Risultato ingiusto, Alisson migliore in campo”

Luis Enrique, allenatore del PSG, ha parlato a Canal Plus dopo la partita, dove ha espresso sentimenti contrastanti sulla prestazione della sua squadra.

Queste le sue parole: “Questa è una situazione molto ingiusta. La partita di stasera è stata forse la più bella della stagione in Champions League per noi. Provo una sensazione strana: da un lato sono estremamente orgoglioso della mia squadra e dei nostri tifosi, dall’altro avverto un forte senso di ingiustizia per il risultato finale. Il loro miglior giocatore è stato Alisson”.

Sulla gara di ritorno: “Siamo pronti per il Liverpool. Non abbiamo nulla da perdere”.

Foto: sito PSG